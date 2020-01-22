Десна официально объявила о подписании Тотовицкого – соглашение хавбека рассчитано на два года

Десна подтвердила договоренность о переходе полузащитника Шахтера Андрея Тотовицкого.
Соглашение новичка рассчитано на два года, информирует официальный сайт черниговцев.
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Тотовицкий принадлежал Шахтеру с 2010 года, однако не имел стабильного места в основной команде "горняков". 27-летний хавбек на правах аренды выступал за Ильичевец, Зарю, бельгийский Кортрейк и Мариуполь. В сезоне 2019/20 он не сыграл ни одного матча за донецкую команду.
Тотовицкий стал далеко не первым новичком Десны в январе. Ранее северяне усилились Алексеем Гуцуляком из Карпат, а также Филиппом Будковским и Леваном Арвеладзе, которые в первой части сезона защищали цвета Зари.
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