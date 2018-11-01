Десна – Зоря – 1:1 (по пен 4:5) – відео голів та огляд матчу

Зоря у серії післяматчевих пенальті здолала Десну. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У середині першого тайму форвард господарів Денис Безбородько відкрив рахунок у матчі. На 84-ій хвилині Зоря зрівняла рахунок, відзначився Богдан Лєднєв. Матч перейшов у овертайм.

Кубок України: Карпати здобули важку перемогу над Черкащиною-Академією

У додатковий час команди відзначитись не змогли, тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де сильнішою виявилась Зоря.

Кубок України: Зоря перемогла Десну у серії пенальті

Кубок України, 1/8 фіналу

Десна – Зоря – 1:1 (по пен – 4:5)

Голи: Безбородько, 37 – Лєднєв, 84