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Десна – Зоря – 1:1 (по пен 4:5) – відео голів та огляд матчу

31 жовтня 23:50 276 Читать на русском
Десна – Зоря – 1:1 (по пен 4:5) – відео голів та огляд матчу
Десна – Зоря – 1:1 (по пен 4:5) – відео голів та огляд матчу

Зоря у серії післяматчевих пенальті здолала Десну. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У середині першого тайму форвард господарів Денис Безбородько відкрив рахунок у матчі. На 84-ій хвилині Зоря зрівняла рахунок, відзначився Богдан Лєднєв. Матч перейшов у овертайм.

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У додатковий час команди відзначитись не змогли, тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де сильнішою виявилась Зоря.

Кубок України: Зоря перемогла Десну у серії пенальті

Кубок України, 1/8 фіналу

Десна – Зоря – 1:1 (по пен – 4:5)

Голи: Безбородько, 37 – Лєднєв, 84

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Кубок України1/8 фіналу

Десна - Зоря: Середа 31 жовтня 2018

Десна
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 4 : 5 )
Зоря
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Кубок України Зоря Зоря Десна - Зоря Відеоновини Десна Десна
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