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Десна – Заря – 1:1 (по пен 4:5) – видео голов и обзор матча

31 октября 23:50 19 Читати українською
Десна – Заря – 1:1 (по пен 4:5) – видео голов и обзор матча
Десна – Заря – 1:1 (по пен 4:5) – видео голов и обзор матча

Заря в серии послематчевых пенальти одолела Десну. Смотрите видео голов и обзор матча.

В середине первого тайма форвард хозяев Денис Безбородько открыл счет в матче. На 84-ой минуте Заря сравняла счет, отличился Богдан Леднев. Матч перешел в овертайм.

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В дополнительное время команды отличиться не смогли, поэтому игра перешла в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась Заря.

Кубок Украины: Заря победила Десну в серии пенальти

Кубок Украины, 1/8 финала

Десна – Заря – 1:1 (по пен – 4:5)

Голы: Безбородко, 37 – Леднев, 84

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Кубок Украины1/8 финала

Десна - Заря: Среда 31 октября 2018

Десна
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 4 : 5 )
Заря
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