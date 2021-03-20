Вінгер Ліона та збірної Нідерландів Мемфіс Депай може не допомогти своїй національній команді у найближчих матчах відбору до ЧС-2022.

Влада Франції заборонила професіональним гравцям покидати межі країни через нову хвилю поширення COVID-19. Це пояснюється зобов'язанням пройти двотижневий карантин після повернення. Втім, це правило не стосується гравців збірної Франції, що викликало незадоволення у Мемфіса Депая.

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"Уряд Франції, можу я приєднатися до збірної Нідерландів в понеділок? Це було б справедливо, оскільки ви робите виняток для збірної Франції, яка теж подорожує Європою, щоб брати участь в матчах", – написав Депай у твіттері, позначивши УЄФА та президента Франції Еммануеля Макрона.

До слова, Мемфіс провів 30 поєдинків цього сезону у складі Ліона, відзначившись 15 голами та 9 асистами. Додамо, що Нідерланди протистоятимуть збірним Туреччини (24 березня), Латвії (27 березня) і Гібралтара (30 березня).

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