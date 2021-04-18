Легіонер "біло-синіх" Карлос Де Пена проявив свої хороші якості після Класичного.

Динамо зуміло мінімально перемогти "гірників". Після надпринципового протистояння 22-го туру української першості суперники продемонстрували свою професіональність та людяність.

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Зокрема, Карлос Де Пена, який забив переможний гол з пенальті у ворота Трубіна, звернувся до Анатолія у своєму Instagram. "Респект, ти дуже хороший голкіпер", – написав уругваєць у сторіз.

Зауважимо, завдяки перемозі Динамо збільшило перевагу над Шахтарем на вершині турнірної таблиці до 10 очок. Вже у наступному турі – в матчі з Інгульцем – команда Мірчі Луческу може оформити дострокове чемпіонство.

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