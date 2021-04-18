Де Пена обратился к Трубину после Классического – доза похвалы от звезды Динамо
Легионер "бело-синих" Карлос Де Пена проявил свои хорошие качества после Классического.
Динамо сумело минимально победить "горняков". После cверхпринципиального противостояния 22-го тура украинского первенства соперники продемонстрировали свою профессиональность и человечность.
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В частности, Карлос Де Пена, который забил победный гол с пенальти в ворота Трубина, обратился к Анатолию в своем Instagram. "Респект, ты очень хороший голкипер", – написал уругваец в сторис.
Заметим, благодаря победе Динамо увеличило преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы до 10 очков. Уже в следующем туре – в матче с Ингульцом – команда Мирчи Луческу может оформить досрочное чемпионство.
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