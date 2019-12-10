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Де Пена готовий шалено відсвяткувати перемогу Динамо в Лізі Європи

18:51 288 Читать на русском
Де Пена готовий шалено відсвяткувати перемогу Динамо в Лізі Європи
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів, як відсвяткував би можливу перемогу в Лізі Європи з "біло-синіми".

"З ким хотів би зіграти в плей-офф Ліги Європи? Проти Манчестер Юнайтед у мене вже був шанс зіграти, тому вибрав би суперника нижче рівнем, щоб точно пройти далі.

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Якщо виграємо Лігу Європу, то організуємо вечірку і зроблю татуювання з емблемою Динамо", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо точно зможе вийти до плей-офф Ліги Європи лише у випадку перемоги над Лугано, матч відбудеться 12 грудня о 19:55. До слова, в поточному сезоні Де Пена провів 22 матчі, відзначившись 5 голами та 4 асистами.

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Теги
Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо Ліга Європи
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