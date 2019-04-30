Де Лігт заявив, що Аяксу не вдасться заробити на його трансфері більше, ніж на переході Де Йонга в Барселону

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт прокоментував інформацію про свій можливий відхід з клубу після закінчення сезону.

"Я ще не вирішив, тому я не знаю, чи залишуся. Поки зосереджений тільки на останніх іграх сезону. Нам ще є за що грати, тому давайте закінчимо цей сезон добре.

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Чи буде мій трансфер дорожчий, ніж Де Йонга (Барселона заплатила за Френкі 75 млн євро. – прим. Футбол 24)? Я так не думаю, ні.

Зазвичай команди витрачають більше грошей на півзахисників, ніж на захисників. Я дійсно не знаю. Це залежить від клубу – це не те, що я вирішую. Подивимося", – цитує Де Лігта прес-служба Аякса.

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