Шевченко оголосив список гравців на жовтневі матчі збірної України – є один новачок
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад футболістів на поєдинки проти збірних Франції, Німеччини та Іспанії.
До списку головного тренера увійшли 28 гравців, інформує офіційний сайт УАФ. Серед викликаних гравців є один новачок – Євген Чеберко з ЛАСКа. Роман Безус потрапив у резерв збірної, з якого він може бути переведений до основного складу в разі проблем зі здоров'ям у когось з основної когорти. Збір команди розпочнеться 5 жовтня.
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Повний склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал), Георгій Бущан (Динамо).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – Шахтар), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун (Гент).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Євген Макаренко (Кортрейк), Ігор Харатін (Ференцварош).
Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораєс (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).
Резерв: Роман Безус (Гент).
Нагадаємо, збірна України зіграє у жовтні три поєдинки з топ-збірними – товариський з Францією та два матчі у Лізі націй з Німеччиною та Іспанією.
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