До списку головного тренера увійшли 28 гравців, інформує офіційний сайт УАФ. Серед викликаних гравців є один новачок – Євген Чеберко з ЛАСКа. Роман Безус потрапив у резерв збірної, з якого він може бути переведений до основного складу в разі проблем зі здоров'ям у когось з основної когорти. Збір команди розпочнеться 5 жовтня.

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Повний склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал), Георгій Бущан (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – Шахтар), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун (Гент).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Євген Макаренко (Кортрейк), Ігор Харатін (Ференцварош).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораєс (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Резерв: Роман Безус (Гент).

Нагадаємо, збірна України зіграє у жовтні три поєдинки з топ-збірними – товариський з Францією та два матчі у Лізі націй з Німеччиною та Іспанією.

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