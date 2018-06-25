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Дания – Франция: прогноз на матч чемпионата мира-2018

13:10 64 Читати українською
Дания – Франция: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Дания – Франция: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Дания и Франция встретятся 26 июня на групповом этапе чемпионата мира-2018 в Москве. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Дания – Франция состоится 26 июня на московских Лужниках. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Дания – Франция, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Фаворитом противостояния британцы из William Hill считают сборную Франции. Коэффициент на ее победу составляет 2,20. Далее по вероятности идет ничейный результат, который оценивается баллом 2,62. Возможная победа датчан котируется на уровне 4,50.

Австрийская Bwin предлагает ставки на победу французов с коэффициентом 2,20. Возможна победа сборной Дании – 4,65, а ничья в заключительном туре оценивается баллом 2,65.

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Сборной Дании достаточно не проиграть французам, чтобы гарантировать себе место в раунде плей-офф чемпионата мира-2018. Зато сборная Франции уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, а от результата последнего матча группового этапа зависит только ее итоговое место в квартете.

ЧМ-2018 3 тур

Дания - Франция: Вторник 26 июня 2018

Дания
до матча
1
дн
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0
час
:
35
мин
Франция
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Чемпионат мира-2018 ЧМ 2018 Дания - Франция Дания Дания Франция Франция
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