Данія – Австралія: анонс матчу ЧС-2018

Данія зіграє з Австралією у матчі 2-го туру чемпіонату світу 2018 в групі С. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Данія – Австралія

21 червня, 15:00, Самара, "Самара Арена"

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірна Данії в 1-му турі не продемонструвала нічого видатного, проте змогла виграти важливий матч у Перу з класичним вже для групового етапу ЧС-2018 рахунком – 1:0. Австралійці ж, в свою чергу, зіграли доволі симпатичний матч, але курйозний гол імені "Погба-Бехіча" залишив "соккеруз" з нулем в графі "очки".

Прев'ю ЧС-2018, група С: Франція, ,Австралія, Перу, Данія – все, що треба знати

Чи побачимо ми "плей-офф версію" збірної Данії?

Датська національна збірна закохала в себе багатьох вболівальників потужною грою у стикових матчах за вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Тоді підопічні Оге Харейде провели просто фантастичний матч-відповідь проти Ірландії, розбивши суперника на виїзді – 5:1. Той матч став справжнім бенефісом лідера збірної Данії та лондонського Тоттенхема – Крістіана Еріксена, який оформив хет-трик, та фактично вивів свою національну збірну на ЧС-2018.

Очікування від гри датської збірної, а особливо її "десятки", є просто величезними, вся країна чекає на те, що Крістіан зможе створити ще не одне диво та поведе збірну до нових висот вже на Мундіалі. Поки ж Еріксен в матчі проти Перу відзначився асистом на Поульсена, гол якого приніс Данії не дуже переконливу, але надзвичайно важливу перемогу над одним з прямих конкурентів. Якщо Данія здатна увімкнутися на повну потужність, як це було пізньої осені минулого року, то час для цього прийшов.

Юрарі Поульсен та Крістіан Еріксен святкують переможний гол у матчі проти Перу

"Соккеруз": зараз або ніколи

Австралійці поступилися збірній Франції у матчі 1-го туру, але зробили це з високо піднятою головою. Багато хто очікував, що "соккеруз" у матчі з французами чекає розгром, але підопічні Берта ван Марвейка дали справжній бій Грізманну і Ко та провели просто неймовірний з точки зору самовіддачі поєдинок. Збірна Австралії вже зіграла матч з найсильнішою командою групи, і справжній чемпіонат світу починається для "соккеруз" саме зараз. Суперники – не з легких, і в жодному з матчів австралійців не можна назвати фаворитом, але є відчуття, що навіть не дивлячись на поразку, такі матчі, як зі збірною Франції, лише додають психологічної впевненості.

Харейде та Данія проти ван Марвейка – чи повториться історія?

Напередодні важливого поєдинку, вболівальникам збірної Австралії гріють душу два історичні факти. Десять років тому нинішній головний тренер "соккеруз" Берт ван Марвейк вже перемагав Оге Харейде. Тоді обидва спеціалісти очолювали збірні своїх рідних країн (Нідерланди та Норвегію), а за підсумками гри "помаранчеві" мінімально перемогли – 1:0. Двома роками пізніше, все та ж збірна Нідерландів під керівництвом ван Марвейка на ЧС-2010 перемогла збірну Данії на шляху до фіналу – 2:0.

Так, пройшло вже багато часу, і футбольний світ встиг підзабути досвідченого нідерландського наставника, проте факт залишається фактом: ван Марвейк вже перемагав і Харейде, і Данію. Чи повториться історія? Дуже скоро побачимо.

"Соккеруз" святкують взяття воріт збірної Франції

Історія взаємовідносин

Невелика перевага в очних зустрічах на боці європейської збірної (дві перемоги та одна поразка). У першому в історії поєдинку в лютому 2007 року перемогу святкувала Данія – 3:1. У червні 2010-го в Йоганнесбурзі австралійці взяла реванш – 1:0. Остання ж гра, яка відбулася в червні 2012 року, знову закінчилася перемогою збірної Данії – 2:0.

Кадрова ситуація перед грою

Збірна Данії через травму більше не розраховує на свого віце-капітана Вільяма Квіста. 33-річний хавбек у матчі з Перу у жорсткому стику з Джеферсоном Фарфаном зламав два ребра та був виключений з заявки "датського динаміту" на ЧС.

Австралійська збірна підходить до матчу проти Данії без кадрових втрат та в гарному настрої, що відзначили офіційні репортери ФІФА, перебуваючи на передматчевому тренуванні "соккеруз".

Слова

Оге Харейде, головний тренер збірної Данії:

Нам потрібно виграти та вийти з групи, але легко сказати, а важко зробити. 32 команди з усього світу зібралися тут, слабкі команди виявилися не такими вже й слабкими, а фаворити програють або грають внічию. Футбол розвивається, усі команди навчилися добре грати, всі дисципліновані. Австралія добре грає з новим тренером, завтра буде непроста для нас гра.

Берт ван Марвейк, головний тренер збірної Австралії:

Збірна Данії дуже сильна, вона на 12-му місці в рейтингу ФІФА, і цим все сказано. Данці фізично добре готові, вони дуже високі, а це важливо. Можливо, у команди Франції був більш творчий підхід до гри, але, думаю, і данці придумають щось цікаве проти нас.

Орієнтовні склади

Данія: Шмейхель – Дальсгор, К’яер, Крістенсен, Стрюгер – Ділейні, Шьоне, Еріксен – Поульсен, Сісто, Йоргенсен

Австралія: Раян – Рісдон, Сейнсбері, Мілліган, Бехіч – Єдінак, Муй – Крузе, Рогіч, Леккі – Юріч

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Артур Киселевський, Футбол 24