Дания – Австралия: анонс матча ЧМ-2018

Дания сыграет с Австралией в матче 2-го тура чемпионата мира 2018 в группе С. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Дания – Австралия

21 июня, 15:00, Самара, "Самара Арена"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборная Дании в 1-м туре не продемонстрировала ничего выдающегося, однако смогла выиграть важный матч против Перу с уже классическим для группового этапа ЧМ-2018 счетом – 1:0. Австралийцы же, в свою очередь, сыграли довольно симпатичный матч, но курьезный гол имени "Погба-Бехича" оставил "соккеруз" с нулем в графе "очки".

Увидим ли мы "плей-офф версию" сборной Дании?

Датская национальная сборная влюбила в себя многих болельщиков благодаря мощной игре в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира. Тогда подопечные Оге Харейде провели просто фантастический ответный матч против Ирландии, разбив соперника на выезде – 5:1. Тот матч стал настоящим бенефисом лидера сборной Дании и лондонского Тоттенхэма – Кристиана Эриксена, который оформил хет-трик, и фактически вывел свою сборную на ЧМ-2018.

Ожидания от игры датской сборной, а особенно ее "десятки", являются просто огромными, вся страна ждет, что Кристиан сможет создать еще одно чудо и поведет сборную к новым высотам уже на Мундиале. Пока же Эриксен в матче против Перу отличился ассистом на Поульсена, гол которого принес Дании не слишком убедительную, но чрезвычайно важную победу над одним из прямых конкурентов. Если Дания способна включиться на полную мощность, как это было поздней осенью прошлого года, то время для этого пришло.

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"Соккеруз": сейчас или никогда

Австралийцы уступили сборной Франции в матче 1-го тура, но сделали это с высоко поднятой головой. Многие ожидали, что "соккеруз" в матче с французами ждет разгром, но подопечные Берта ван Марвейка дали настоящий бой Гризманну и Компании и провели просто невероятный с точки зрения самоотдачи поединок. Сборная Австралии уже сыграла матч с сильнейшей командой группы, и настоящий чемпионат мира начинается для "соккеруз" именно сейчас. Соперники – не из легких, и ни в одном из матчей австралийцев нельзя назвать фаворитом, но есть ощущение, что даже несмотря на поражение, такие матчи, как со сборной Франции, только добавляют психологической уверенности.

Харейде и Дания против ван Марвейка – повторится ли история?

Накануне важного поединка, болельщикам сборной Австралии греют душу два исторических факта. Десять лет тому назад нынешний главный тренер "соккеруз» Берт ван Марвейк уже побеждал Оге Харейде. Тогда оба специалиста возглавляли сборные своих родных стран (Нидерланды и Норвегию), а по итогам игры "оранжевые" минимально победили – 1:0. Двумя годами позже, все та же сборная Нидерландов под руководством ван Марвейка на ЧМ-2010 победила сборную Дании на пути к финалу – 2:0.

Да, прошло уже много времени, и футбольный мир успел позабыть опытного нидерландского наставника, однако факт остается фактом: ван Марвейк уже побеждал и Харейде, и Данию. Повторится ли история? Очень скоро увидим.

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История взаимоотношений

Небольшое преимущество в очных встречах на стороне европейской сборной (две победы и одно поражение). В первом в истории поединке в феврале 2007 года победу праздновала Дания – 3:1. В июне 2010 года в Йоханнесбурге австралийцы взяли реванш – 1:0. Последняя же игра, которая состоялась в июне 2012 года, вновь закончилась победой сборной Дании – 2:0.

Кадровая ситуация перед игрой

Сборная Дании из-за травмы больше не рассчитывает на своего вице-капитана Уильяма Квиста. 33-летний хавбек в матче с Перу в жестком стыке с Джеферсоном Фарфаном сломал два ребра и был исключен из заявки "датского динамита" на ЧМ.

Австралийская сборная подходит к матчу против Дании без кадровых потерь и в хорошем настроении, что отметили официальные репортеры ФИФА, находясь на предматчевой тренировке "соккеруз".

Слова

Оге Харейде, главный тренер сборной Дании:

Нам нужно выиграть и выйти из группы, но легко сказать, а трудно сделать. 32 команды со всего мира собрались здесь, слабые команды оказались не такими уж и слабыми, а фавориты проигрывают или играют вничью. Футбол развивается, все команды научились хорошо играть, все дисциплинированные. Австралия хорошо играет с новым тренером, завтра будет непростая для нас игра.

Берт ван Марвейк, главный тренер сборной Австралии:

Сборная Дании очень сильная, она на 12-м месте в рейтинге ФИФА, и этим все сказано. Датчане физически хорошо готовы, они очень высокие, а это важно. Возможно, у команды Франции был более творческий подход к игре, но, думаю, и датчане придумают что-то интересное против нас.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьяер, Кристенсен, Стрюгер – Дилэйни, Шене, Эриксен – Поульсен, Систо, Йоргенсен

Австралия: Райан – Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич – Единак, Муй – Крузе, Рогич, Лекки – Юрич

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Артур Киселевский, Футбол 24