Місця для організаторів турніру будуть отримані за рахунок пулу CONCACAF.

У вівторок, 14 лютого, ФІФА офіційно підтвердив, що організатори ЧС-2026 – Канада, Мексика і США – автоматично отримають путівки до фінальної стадії турніру. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті організації.

Чемпіонат світу кожні 2 роки: ФІФА визначилася щодо революційної зміни календаря

Уперше в історії футболу чемпіонат світу відбудеться одночасно в трьох країнах. ФІФА вирішила не зраджувати традиціям, і вручила всім трьом країнам путівки на ЧС-2026 за рахунок інших претендентів з пулу CONCACAF.

Це означає, що із зони CONCACAF на ЧС-2026 можуть пробитися ще тільки три збірні. Тим самим ФІФА обмежила шанси інших збірних на потрапляння на Мундіаль.