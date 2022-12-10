9 грудня відбувся перший ігровий день стадії чвертьфіналу чемпіонату світу в Катарі. Два учасники битви за вирішальний матч уже відомі.

До вісімки найкращих команд катарського Мундіалю пробилися майже всі переможці груп. Виключенням стала лише Хорватія, яка у драматичному матчі 1/8 перервала казку Японії. Сенсаційною можна вважати лише відсутність у чвертьфіналах збірної Іспанії. Кривдником "Фурії Рохи" стало Марокко. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR інформує про те, хто зіграє у півфіналі чемпіонату світу-2022.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал

Хорватія та Аргентина сформували першу пару учасників стадії 1/2 фіналу ЧС-2022. Цей поєдинок відбудеться 13 грудня, стартовий свисток пролунає о 21:00.

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Вже у матчі-відкритті ігрового дня на уболівальників чекав сюрприз. Бразилія, яку вважали одним із головних фаворитів, припинила боротьбу. Хорватія вже у своєму фірмовому стилі довела справу до серії післяматчевих пенальті, а Домінік Ліваковіч знову став героєм. Другий поєдинок також не обмежився основним часом. Щоправда, там все було куди драматичніше. Аргентина володіла перевагою у два м'ячі, але дозволила Нідерландам зрівняти. Знову серія пенальті, де вирішальними стали два сейви Еміліано Мартінеса.

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Нагадаємо, матчі півфіналу катарського чемпіонату світу відбудуться 13 та 14 грудня. Зустріч за третє місце запланована на 17 число, а вирішальний поєдинок турніру – на 18 грудня.