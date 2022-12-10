9 декабря прошел первый игровой день стадии четвертьфиналов чемпионата мира в Катаре. Два участника битвы за решающий матч уже известны.

В восьмерку лучших команд катарского Мундиаля пробились почти все победители групп. Исключением стала Хорватия, которая в драматичном матче 1/8 прервала сказку Японии. Сенсационной можно считать лишь отсутствие в четвертьфиналах сборной Испании. Обидчиком "Фурии Рохи" стало Марокко. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR информирует о том, кто сыграет в полуфинале чемпионата мира-2022.

ЧМ-2022: Хорватия драматично выбила Бразилию в серии пенальти – суперджокеры Далича и Ливакович тащат в полуфинал

ЧМ-2022: Хорватия драматически выбила Бразилию в серии пенальти – суперджокеры Далича и Ливакович вытаскивают в полуфинал

Хорватия и Аргентина сформировали первую пару участников стадии 1/2 финала ЧМ-2022. Этот поединок состоится 13 декабря, стартовый свисток раздастся в 21:00.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако это даже не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приблизить ее легко: до конца 2022 года 10 гривен с продажи каждой бутылки HLIBNY DAR будет перечисляться в фонд "Вернись живым". Больше об акции узнайте на сайте. Вместе собираем победу!

Уже в матче-открытии игрового дня болельщиков ждал сюрприз. Бразилия, считавшаяся одним из главных фаворитов, прекратила борьбу. Хорватия уже в своем фирменном стиле довела дело до серии послематчевых пенальти, а Доминик Ливакович снова стал героем. Второй поединок также не ограничился основным временем. Правда, там все было куда драматичнее. Аргентина владела преимуществом в два мяча, но позволила Нидерландам сравнять. Опять серия пенальти, где решающими стали два сейва Эмилиано Мартинеса.

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала

Напомним, матчи полуфинала катарского чемпионата мира состоятся 13 и 14 декабря. Встреча за третье место запланирована на 17-е число, а решающий поединок турнира – на 18 декабря.