Такого в Катарі на ЧС-2022 не буде

Вперше в історії чемпіонат світу з футболу відбудеться в мусульманській країні, яка серйозно обмежує продаж алкогольних напоїв. Для вболівальників, які приїдуть у Катар на матчі ЧС-2022, винятків не буде – під час поєдинків на стадіонах алкоголь не продаватимуть, повідомляє Reuters.

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Лише перед і після деяких матчів поблизу арен у спеціально відведених місцях буде дозволена реалізація пива. Але під час матчу жодного алкоголю фанати придбати не зможуть. До слова, вживання спиртних напоїв у громадських місцях Катару заборонене, але у фан-зонах зроблять виняток на час поєдинків. Щоправда, вболівальники зможуть "зігрітися" максимум пивом.

Зазначимо, що влада країни матиме значно менше проблем з нетверезими уболівальниками, адже "інтелігенція" з росії на турнір не приїде – їхню збірну просто викинули з плей-офф відбору.

ЧС-2022 триватиме з 21 листопада по 18 грудня. Всі матчі відбудуться в Катарі.

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