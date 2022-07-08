ЧМ-2022: на стадионах в Катаре запретят продавать алкоголь – неприятный сюрприз для фанатов
Стали известны некоторые закулисья будущего Мундиаля, который стартует в ноябре.
Впервые в истории чемпионат мира по футболу состоится в мусульманской стране, серьезно ограничивающей продажу алкогольных напитков. Для болельщиков, которые приедут в Катар на матчи ЧМ-2022, исключений не будет – во время поединков на стадионах алкоголь не будут продавать, сообщает Reuters.
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Лишь до и после некоторых матчей вблизи арен в специально отведенных местах будет разрешена реализация пива. Но во время матча никакого алкоголя фанаты купить не смогут. Кстати, употребление спиртных напитков в общественных местах Катара запрещено, но в фан-зонах сделают исключение на время поединков. Правда, болельщики смогут "согреться" максимум пивом.
Отметим, что у властей страны будет гораздо меньше проблем с нетрезвыми болельщиками, ведь "интеллигенция" из россии на турнир не приедет – их сборную просто выбросили из плей-офф отбора.
ЧМ-2022 продлится с 21 ноября по 18 декабря. Все матчи пройдут в Катаре.
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