Такого в Катаре на ЧМ-2022 не будет

Впервые в истории чемпионат мира по футболу состоится в мусульманской стране, серьезно ограничивающей продажу алкогольных напитков. Для болельщиков, которые приедут в Катар на матчи ЧМ-2022, исключений не будет – во время поединков на стадионах алкоголь не будут продавать, сообщает Reuters.

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Лишь до и после некоторых матчей вблизи арен в специально отведенных местах будет разрешена реализация пива. Но во время матча никакого алкоголя фанаты купить не смогут. Кстати, употребление спиртных напитков в общественных местах Катара запрещено, но в фан-зонах сделают исключение на время поединков. Правда, болельщики смогут "согреться" максимум пивом.

Отметим, что у властей страны будет гораздо меньше проблем с нетрезвыми болельщиками, ведь "интеллигенция" из россии на турнир не приедет – их сборную просто выбросили из плей-офф отбора.

ЧМ-2022 продлится с 21 ноября по 18 декабря. Все матчи пройдут в Катаре.

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