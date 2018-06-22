ЧС-2018: уболівальники збірної Нігерії хочуть приносити на стадіон живих курей

Нігерійські вболівальники намагалися отримати дозвіл пронести живих курей на стадіон в Калінінграді, де їхня збірна зіграє з командою Хорватії.

Про незвичне прохання нігерійців повідомив міністр культури і туризму регіону Андрій Єрмак, повідомляє "Інтерфакс".

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"У наш інформаційний центр ЧС-2018 надходить безліч найрізноманітніших запитань. Так, вболівальники з Нігерії запитували, чи можна з куркою проходити на стадіон. Це їхній символ, люди з ними вболівають на всіх матчах.

Ми їм сказали, що проходити з живою куркою ні в якому разі не можна. Але якщо нігерійці будуть вболівати за свою збірну в інших місцях, ми їм, звичайно, порадимо, де курку можна купити. Ми готові задовольнити ексцентричні запити", – сказав Єрмак.