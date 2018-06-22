toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: болельщики сборной Нигерии хотят приносить на стадион живых кур

13 июня 22:42 234 Читати українською
ЧМ-2018: болельщики сборной Нигерии хотят приносить на стадион живых кур
Болельщики сборной Нигерии

Нигерийские болельщики пытались получить разрешение пронести живых кур на стадион в Калининграде, где их сборная сыграет с командой Хорватии.

О необычной просьбе нигерийцев сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, сообщает "Интерфакс".

Превью ЧМ-2018, группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия – все, что нужно знать

"В наш информационный центр ЧМ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так, болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, люди с ними болеют на всех матчах.

Мы им сказали, что проходить с живой курицей ни в коем случае нельзя. Но если нигерийцы будут болеть за свою сборную в других местах, мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить эксцентричные запросы", – сказал Ермак.

Теги
ЧМ 2018 футбольные курьёзы Нигерия Нигерия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 17:53211 Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
2
час
:
37
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук