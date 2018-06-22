ЧМ-2018: болельщики сборной Нигерии хотят приносить на стадион живых кур

Нигерийские болельщики пытались получить разрешение пронести живых кур на стадион в Калининграде, где их сборная сыграет с командой Хорватии.

О необычной просьбе нигерийцев сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, сообщает "Интерфакс".

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"В наш информационный центр ЧМ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так, болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, люди с ними болеют на всех матчах.

Мы им сказали, что проходить с живой курицей ни в коем случае нельзя. Но если нигерийцы будут болеть за свою сборную в других местах, мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить эксцентричные запросы", – сказал Ермак.