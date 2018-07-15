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ЧС-2018 став третім в історії за кількістю голів

21:39 266 Читать на русском
ЧС-2018 став третім в історії за кількістю голів
Хорватія – Франція / Getty images

На цьогорічному Мундіалі в Росії було забито 169 голів. Це третій показник в історії.

На чемпіонаті світу-2018 було забито 169 голів. Більше було забито лише на ЧС-2014 у Бразилії (171 гол) та Мундіалі 1998 року (171 гол).

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018

Нагадаємо, збірна Франції тріумфувала на ЧС-2018, перегравши у фіналі Хорватію з рахунком 4:2. Третє місце посіла Бельгія, яка у "втішному фіналі" перемогла Англію.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія
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