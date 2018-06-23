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ЧС-2018: Тіте зазнав ушкодження, святкуючи гол Коутінью

07:30 1485 Читать на русском
ЧС-2018: Тіте зазнав ушкодження, святкуючи гол Коутінью
Тіте / фото: ФІФА

Наставник збірної Бразилії Тіте травмувався під час матчу його команди проти команди Коста-Ріки.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте емоційно відреагував на переможний гол півзахисника Філіппе Коутінью в матчі групового етапу ЧС-2018 з командою Коста-Ріки і в процесі святкування впав прямо на полі. Судячи з телекартинки, в спину тренера випадково штовхнув запасний голкіпер бразильців Едерсон.

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"Я дійсно потягнув м'яз, можливо навіть порвав хрестоподібну зв'язку. Це жарт. Незважаючи на це, довелося причовгати сюди на прес-конференцію", – цитує Тіте Р-Спорт.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
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ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Тіте Тіте
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