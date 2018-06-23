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ЧМ-2018: Тите получил травму, празднуя гол Коутинью

07:30 187 Читати українською
ЧМ-2018: Тите получил травму, празднуя гол Коутинью
Тіте / фото: ФІФА

Наставник сборной Бразилии Тите травмировался во время матча его команды против команды Коста-Рики.

Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоционально отреагировал на победный гол полузащитника Коутиньо в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Коста-Рики и в процессе празднования упал прямо на поле. Судя по телекартинке, в спину тренера случайно толкнул запасной голкипер бразильцев Эдерсон.

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"Я действительно потянул мышцу, возможно даже порвал крестообразную связку. Это шутка. Несмотря на это, пришлось приковылять сюда на пресс-конференцию", – цитирует Тите Р-Спорт.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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ЧМ 2018 Бразилия - Коста-Рика Бразилия Бразилия Тите Тите
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