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ЧС-2018: стали відомі перші пари 1/8 фіналу

25 червня 23:06 3425 Читать на русском
ЧС-2018: стали відомі перші пари 1/8 фіналу
Рікарду Куарежма та Андре Сілва / Getty Images

Стали відомі перші пари стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Сьогодні, 25 червня, завершився 3 тур у групах А та В. Таким чином, стали відомі перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Перші пари 1/8 фіналу ЧС-2018:

Уругвай – Португалія (30 червня)

Іспанія – Росія (1 липня)

Теги
Іспанія Іспанія ЧС 2018 Португалія Португалія Уругвай Уругвай Росія Росія
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