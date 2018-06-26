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ЧМ-2018: стали известны первые пары 1/8 финала

25 июня 23:10 392 Читати українською
ЧМ-2018: стали известны первые пары 1/8 финала
Рикарду Куарежма и Андре Силва / Getty Images

Стали известны первые пары стадии 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Сегодня, 25 июня, завершился 3 тур в группах А и В. Таким образом, стали известны первые пары 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Первые пары 1/8 финала ЧМ-2018:

Уругвай – Португалия (30 июня)

Испания – Россия (1 июля)

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ЧМ 2018 Испания Испания Португалия Португалия Уругвай Уругвай Россия Россия
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