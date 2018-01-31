ЧС-2018: подано майже 5 млн заявок на квитки

На 4 905 169 квитків на матчі ЧС-2018 у Росії було подано заявок вболівальниками з усього світу на момент закриття поточного періоду продажів шляхом випадкового жеребкування.

Більшість заявок було подано російськими вболівальниками (2 503 957 квитків), в той час як вболівальники з Німеччини (338 414), Аргентини (186 005), Мексики (154 611), Бразилії (140 848), Польщі (128 736), Іспанії (110 649), Перу (100 256), Колумбії (87 786), США (87 052) і Голландії (71 096) також входять до числа лідерів. Про це інформує офіційний сайт ФІФА.

Через дуже високий попит для визначення успішних заявок буде проведено випадкове жеребкування. Ця відкрита і об'єктивна процедура відбудеться у присутності нотаріуса. Всі вболівальники отримають повідомлення про підсумки випадкового жеребкування не пізніше середини березня.

Наступна можливість придбати квитки на ЧС-2018 з'явиться 13 березня.

Транслятор матчів ЧС-2018 в Україні досі не відомий