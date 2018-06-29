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ЧС-2018: губернатор Липецької області знайшов трешово-ватне пояснення вильоту Німеччини з Мундіалю

15:05 354 Читать на русском
ЧС-2018: губернатор Липецької області знайшов трешово-ватне пояснення вильоту Німеччини з Мундіалю
Збірна Німеччини / Sports Illustrated

Голова адміністрації Липецької області Росії Олег Корольов прокоментував у своєму твіттері виліт Бундестіму з чемпіонату світу-2018 та ризикує спровокувати міжнародний скандал.

"Німеччина ганебно вилетіла з ЧС-2018 тільки тому, що на цій землі вони розв'язали дві світові війни й душі вбитих ними десятків мільйонів жертв мстилися та будуть мстити їм. Історія і час втрутилися", – написав губернатор.

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Збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу після групового етапу через поразку від Південної Кореї в останньому турі. Відзначимо також, що минулого року Бундестім здобув Кубок конфедерацій, який теж проходив у Росії. Окрім цього, збірна Росії у своїй історії двічі програла в двох матчах із Німеччиною на своєму полі.

ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
2 : 0
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Південна Корея - Німеччина Росія Росія
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