Голова адміністрації Липецької області Росії Олег Корольов прокоментував у своєму твіттері виліт Бундестіму з чемпіонату світу-2018 та ризикує спровокувати міжнародний скандал.

"Німеччина ганебно вилетіла з ЧС-2018 тільки тому, що на цій землі вони розв'язали дві світові війни й душі вбитих ними десятків мільйонів жертв мстилися та будуть мстити їм. Історія і час втрутилися", – написав губернатор.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу після групового етапу через поразку від Південної Кореї в останньому турі. Відзначимо також, що минулого року Бундестім здобув Кубок конфедерацій, який теж проходив у Росії. Окрім цього, збірна Росії у своїй історії двічі програла в двох матчах із Німеччиною на своєму полі.