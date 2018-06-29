ЧМ-2018: губернатор Липецкой области нашел трэшово-ватное объяснение вылета Германии с Мундиаля

Глава администрации Липецкой области России Олег Королев прокомментировал в своем твиттере вылет Бундестима с чемпионата мира-2018 и рискует спровоцировать международный скандал.

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались", – написал губернатор.

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Сборная Германии вылетела с чемпионата мира после группового этапа из-за поражения от Южной Кореи в последнем туре. Отметим также, что в прошлом году Бундестим завоевал Кубок конфедераций, который тоже проходил в России. Кроме этого, сборная России в своей истории дважды проиграла в двух матчах с Германией на своем поле.