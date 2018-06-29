ЧС-2018: ФІФА прокоментувала принцип розподілу місць за показником фейр-плей

Директор департаменту ФІФА з проведення змагань і заходів Колін Сміт поділився думкою про неспортивний характер деяких матчів ЧС-2018.

"Це перший чемпіонат світу, де ми ввели додаткове правило, згідно з яким позиції визначаються за показником фейр-плей. Ми не хочемо доводити справу до жереба. Тому і додали саме такий критерій. Подивимося, як цей пункт спрацює. Поки що не вважаємо, що правило потрібно міняти.

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Я наголошую: критерій чесної гри – він додатковий. І дуже простий. Ми просуваємо принципи чесного футболу і вважаємо, що правильно ввели це правило", – цитує Сміта sport-express.ru.