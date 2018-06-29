toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ ДИНАМО Новини ЧС 2018

ЧС-2018: ФІФА прокоментувала принцип розподілу місць за показником фейр-плей

17:00 462 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА прокоментувала принцип розподілу місць за показником фейр-плей
Японія святкує вихід в 1/8 фіналу ЧС-2018

Директор департаменту ФІФА з проведення змагань і заходів Колін Сміт поділився думкою про неспортивний характер деяких матчів ЧС-2018.

"Це перший чемпіонат світу, де ми ввели додаткове правило, згідно з яким позиції визначаються за показником фейр-плей. Ми не хочемо доводити справу до жереба. Тому і додали саме такий критерій. Подивимося, як цей пункт спрацює. Поки що не вважаємо, що правило потрібно міняти.

ЧС-2018: вперше в історії чемпіонатів світу жовті картки вирішили долю путівки у плей-офф

Я наголошую: критерій чесної гри – він додатковий. І дуже простий. Ми просуваємо принципи чесного футболу і вважаємо, що правильно ввели це правило", – цитує Сміта sport-express.ru.

ЧС 20183 тур

Японія - Польща: Четвер 28 червня 2018

Японія
Матч завершено
0 : 1
Польща
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне ЧС 2018 Японія Японія ФІФА Японія - Польща
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів припинив співпрацю з Демченком
    Україна — 16:31330 Львів припинив співпрацю з Демченком
22
год
:
25
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук