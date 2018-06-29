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ЧМ-2018: ФИФА прокомментировала принцип распределения мест по показателю фэйр-плей

17:00 95 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА прокомментировала принцип распределения мест по показателю фэйр-плей
Япония празднует выход в 1/8 финала ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о неспортивном характере некоторых матчей ЧМ-2018.

"Это первый чемпионат мира, где мы ввели дополнительное правило, согласно которому позиции определяются по показателю фэйр-плей. Мы не хотим доводить дело до жребия. Поэтому и добавили именно такой критерий. Посмотрим, как этот пункт сработает. Пока не считаем, что правило нужно менять.

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Я подчеркиваю: критерий честной игры – он дополнительный. И очень простой. Мы продвигаем принципы честного футбола и считаем, что правильно ввели это правило", – цитирует Смита sport-express.ru.

ЧМ 20183 тур

Япония - Польша: Четверг 28 июня 2018

Япония
Матч окончен
0 : 1
Польша
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