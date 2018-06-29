ЧМ-2018: ФИФА прокомментировала принцип распределения мест по показателю фэйр-плей

ЧМ 2018 — 17:32 190
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ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф
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Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1ЧМ 2018 — 13:31 3996
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Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018ЧМ 2018 — 13:15 451
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ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнираЧМ 2018 — 28 июнь 2173
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Япония – Польша: текстовая онлайн-трансляция матча ЧС-2018, – как это былоЧМ 2018 — 28 июнь 1163
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