ЧС-2018: вперше в історії чемпіонатів світу жовті картки вирішили долю путівки у плей-офф

У групі Н чемпіонату світу-2018, де грали Колумбія, Японія, Сенегал та Польща, долю підсумкових позицій визначили жовті картки.

У 3 турі Колумбія перемогла Сенегал, а Японія програла Польщі. Південноамериканська команда набрала 6 очок та посіла перше місце, поляки з 3 пунктами стали четвертими.

А ось Сенегал та Японія заробили по 4 очки. Різниця м'ячів у команд вийшла однакова – 4:4. У очній зустрічі африканці та азіати також не змогли визначити сильнішого та зіграли внічию 2:2.

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У такому випадку до уваги береться останній додатковий показник перед жеребкуванням – кількість жовтих карток. У Японії – 4 жовті картки, у Сенегала – 6. Таким чином, японці фінішували на другому місці та вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Це вперше в історії чемпіонатів світу, коли долю місць у групі вирішували жовті картки команд на турнірі.