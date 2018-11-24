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ЧС-2018: ФІФА не допустила проведення антидопінгового розслідування незадовго до Мундіалю, – Football Leaks

16:07 274 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА не допустила проведення антидопінгового розслідування незадовго до Мундіалю, – Football Leaks
Річард Макларен / фото: BBC

Видання Der Spiegel опублікувало результати розслідування, які доводять, що ФІФА незадовго до старту ЧС-2018 у Росії не дозволила провести незалежне антидопінгове розслідування.

У серпні 2017 року відомий юрист та експерт Річард Макларен повинен був відвідати засідання ФІФА в Цюріху. У Швейцарії він планував зустрітись із Марією Рохас – головою комітету етики ФІФА.

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Одним із предметів обговорення на зустрічі повинне було стати питання допінгу у російському футболі. Зокрема, одним із головних фігурантів розслідування був очільник Російського футбольного союзу Віталій Мутко, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Football Leaks.

Втім, зустріч так і не відбулась, оскільки Рохас проігнорувала захід. Пізніше вона зв'язалась з Маклареном та повідомила, що питанням допінгу тепер займається антидопінгове агенство (WADA), а не ФІФА.

В підсумку час було втрачено – жодного розслідування перед ЧС-2018 так і не провели. За словами Макларена, він зрозумів, що ФІФА і не збиралась розслідувати ситуацію.

Нагадаємо, Макларен відомий своєю роботою щодо розслідування вживання допінгу, зокрема, футболістами збірної Росії.

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Теги
ФІФА ЧС 2018 Головне Football Leaks Допінг Антидопінгове агентство (WADA)
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