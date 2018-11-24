ЧМ-2018: ФИФА не допустила проведения антидопингового расследования незадолго до Мундиаля, – Football Leaks

Издание Der Spiegel опубликовало результаты расследования, которые доказывают, что ФИФА незадолго до старта ЧМ-2018 в России не позволила провести независимое антидопинговое расследование.

В августе 2017 года известный юрист и эксперт Ричард Макларен должен был посетить заседание ФИФА в Цюрихе. В Швейцарии он планировал встретиться с Марией Рохас – председателем комитета этики ФИФА.

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Одним из предметов обсуждения на встрече должен был стать вопрос допинга в российском футболе. В частности, одним из главных фигурантов расследования был глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

Впрочем, встреча так и не состоялась, поскольку Рохас проигнорировала мероприятие. Позже она связалась с Маклареном и сообщила, что вопросом допинга теперь занимается антидопинговое агентство (WADA), а не ФИФА.

В итоге время было потеряно – никакого расследования перед ЧМ-2018 так и не провели. По словам Макларена, он понял, что ФИФА и не собиралась расследовать ситуацию.

Напомним, Макларен известен своей работой по расследованию применения допинга, в частности, футболистами сборной России.

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