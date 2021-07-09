"Якщо з'єднати воєдино гру і результат, то поставив би збірній України за виступ на Євро-2020 чотири з мінусом.

Вірт назвав трійку найкращих гравців збірної України на Євро і зізнався, чим його неприємно вразила команда Шевченка

У грі команди Шевченка сподобався характер колективу у поєдинку з Нідерландами. Так, ми програли той матч, але важливо, що після рахунку 0:2 збірна не кинула грати, відігралася. Молодці! У зустрічі зі Швецією не все виходило, проте у "синьо-жовтих" було видно азарт, очі горіли. Та й сам поєдинок вийшов захоплюючим.

Розчарував, природно, другий тайм гри з Північної Македонією. Багато хто скаже про невиразні дії підопічних Андрія Шевченка в поєдинку з Австрією, яку, напевно, багато хто вважав прохідною командою. Але насправді це дуже сильна збірна. Напевно у "синьо-жовтих" в голові сидів і нічийний результат, який їх влаштовував. Ми не побачили ту команду, яку звикли бачити. А проти англійців, думаю, у нас не було шансів, враховуючи, навіть кадровий потенціал. Хоча рахунок 0:4 виявився занадто великим. "Синьо-жовті" не заслуговували на таку поразку.

Серед найкращих у збірній України назву Георгія Бущана, Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

Проте, виступ збірної України на Євро мені сподобалося. Як не крути, але команда переписала історію. В такому турнірі гідно дійти до чвертьфіналу. Слабких суперників тут немає. Ті ж північномакедонці пристойно пошарпали нам нерви. Чекаємо наступного чемпіонату Європи, і будемо вірити, що наступне покоління зможе покращити цей результат", – сказав Федецький у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро