Чеснаков: Гра грою, а результату немає

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував поразку від Динамо у 12 турі УПЛ.

"Якщо брати гру і, особливо, другий тайм зустрічі, то, напевно, це один з кращих наших других таймів проти Динамо. Ми подивилися ось показники ТТД. Але, гра грою, а результату у нас немає. Напевно, нічия була б справедливим результатом.

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Чого не вистачило для досягнення позитивного результату? По-перше, ми пропустили необов'язковий гол, а по-друге: не реалізували свої моменти. У нас було точно два хороших моменти у воріт Динамо – один у Кулача, а другий – у Коломойця, коли він не прийняв м'яч. Тому, не вистачило одного точного удару.

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Після перерви Динамо, напевно, більше зосередилося на утриманні рахунку, вони чекали можливостей для контратак. Однак нам, в свою чергу, не вдалося забити", – цитує Чеснакова Dynamo.kiev.ua.