Динамо мінімально обіграло Ворсклу – переможна серія киян у чемпіонаті триває 5 матчів

Ворскла приймала Динамо в рамках 12 туру української Прем'єр-ліги. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Перед міжнародною паузою Динамо видало 4-матчеву переможну серію та наблизилося в турнірній таблиці до Шахтаря. Ворскла пішла на перерву з зіпсованим настроєм – вдалий період завершився сенсаційною поразкою абсолютному аутсайдеру першості Арсеналу-Київ.

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Динамо з перших хвилин прогнозовано взяло м'яч під свій контроль і до кінця тайму володіло ініціативою. Перший небезпечний момент біля воріт Шуста виник у Циганкова – після пасу Супряги удар Віктора трішки розминувся з дальньою стійкою. Ця зв'язка згодом все ж організувала гол. На 40 хвилині 18-річний форвард увійшов з м'ячем у чужий штрафний майданчик і прострілив вздовж воріт – Циганков вдало набіг під передачу і відкрив рахунок у матчі.

Загалом до перерви Динамо створило більше моментів. Спершу Миколенко головою ледь не підправив м'яч у ворота, потім Гармаш здалеку розрядив гармату, а безпосередньо перед свистком на відпочинок Кадар після подачі кутового з перспективної позиції пробив над поперечиною. Ворскла на це все відповіла декількома випадами на чужу половину поля, з яких вдалося витиснути лише один удар по воротах Бойка – Кулач завершив атаку неточним пострілом.

Другий тайм розпочався дуже інтенсивно – обидві команди атакували, гра пішла на зустрічних курсах. Ворскла не поступалася супернику, будувала позиційні наступи і створювала гольові моменти. Пердута вивів на удар Кулача – новоспечений гравець збірної України не переграв голкіпера. Коломоєць класно уникнув офсайду і опинився з м'ячем без опіки перед воротами Бойка, але не зумів приборкати "круглого".

Полтавці продовжували намагатися йти вперед, однак Динамо, віддавши супернику володіння м'ячем, не дозволяло підходити до власних володінь. Як наслідок, за останні півгодини ігрового часу небезпечних моментів було обмаль. Можна пригадати хіба що шанс Сідклея, який все ж не пробив воротаря. Поєдинок так і завершився мінімальною перемогою фаворита.

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Динамо знову не пропустило в УПЛ і набрало 29 очок – відставання від Шахтаря складає 2 пункти. Ворскла з 18 балами залишилася на 4 місці. У четвер обидві команди зіграють у Лізі Європи – полтавці зустрінуться з Карабахом, а кияни поміряються силами з Ренном.

Україна. УПЛ, 12 тур

Ворскла – Динамо – 0:1

Гол: Циганков, 40