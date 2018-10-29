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Чеснаков: Игра игрой, а результата нет

21 октября 16:00 42 Читати українською
Чеснаков: Игра игрой, а результата нет
Владимир Чеснаков / Фото: ФК Ворскла

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал поражение от Динамо в 12 туре УПЛ.

"Если брать игру и, особенно, второй тайм встречи, то, наверное, это один из лучших наших вторых таймов против Динамо. Мы посмотрели вот показатели ТТД. Но, игра игрой, а результата у нас нет. Наверное, ничья была бы справедливым результатом .

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Чего не хватило для достижения положительного результата? Во-первых, мы пропустили необязательный гол, а во-вторых не реализовали свои моменты. У нас было точно два хороших момента у ворот Динамо – один у Кулача, а второй – у Коломойца, когда он не принял мяч. Поэтому, не хватило одного точного удара.

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После перерыва Динамо, наверное, больше сосредоточилось на удержании счета, они ждали возможностей для контратак. Однако нам, в свою очередь, не удалось забить", – цитирует Чеснакова Dynamo.kiev.ua.

Украина12 тур

Ворскла - Динамо Киев: Суббота 20 октября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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