Чеснаков: Готуємось до матчу проти Карабаха у штатному режимі

Ліга чемпіонів — 7 лист 2979
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Манчестер Сіті вщент розбомбив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів, Зінченко доклався до побиття
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Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 7 лист 5792
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Ліга чемпіонів: Рома на виїзді здолала ЦСКАЛіга чемпіонів — 7 лист 546
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Ювентус – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 7 лист 669
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Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого ван дер ВаартаІспанія — 7 лист 2734
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