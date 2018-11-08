Чеснаков: Готуємось до матчу проти Карабаха у штатному режимі

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Карабаха.

"Посольство Азербайджану закликало усіх азербайджанців, які проживають в Україні, підтримати їх на стадіоні. Вони поширили такий заклик, щоб зробити виїзну гру Карабаха, як домашню. Це свідчить про їх серйозні наміри.

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Як ми готуємося до матчу? У штатному режимі. Але більше уваги тренери акцентують на теорії, більш детально розповідають про їх командну гру та персоналії. Практика залишилася такою, як зазвичай, але теорії стало більше", – сказав Чеснаков телеканалу "Футбол 1".

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