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Чеснаков: Готуємось до матчу проти Карабаха у штатному режимі

7 листопада 23:35 36 Читать на русском
Чеснаков: Готуємось до матчу проти Карабаха у штатному режимі
Володимир Чеснаков / фото:ФК Ворскла

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Карабаха.

"Посольство Азербайджану закликало усіх азербайджанців, які проживають в Україні, підтримати їх на стадіоні. Вони поширили такий заклик, щоб зробити виїзну гру Карабаха, як домашню. Це свідчить про їх серйозні наміри.

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Як ми готуємося до матчу? У штатному режимі. Але більше уваги тренери акцентують на теорії, більш детально розповідають про їх командну гру та персоналії. Практика залишилася такою, як зазвичай, але теорії стало більше", – сказав Чеснаков телеканалу "Футбол 1".

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Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла
до матчу
20
год
:
27
хв
Карабах
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Ворскла Ворскла Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ліга Європи Ворскла - Карабах
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