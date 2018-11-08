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Чеснаков: Готовимся к матчу против Карабаха в штатном режиме

7 ноября 23:35 5 Читати українською
Чеснаков: Готовимся к матчу против Карабаха в штатном режиме
Владимир Чеснаков / фото ФК Ворскла

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против Карабаха.

"Посольство Азербайджана призвало всех азербайджанцев, проживающих в Украине, поддержать их на стадионе. Они распространили такой призыв, чтобы сделать выездную игру Карабаха, как домашнюю. Это свидетельствует об их серьезных намерениях.

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Как мы готовимся к матчу? В штатном режиме. Но больше внимания тренеры акцентируют на теории, более подробно рассказывают об их командную игре и персоналиях. Практика осталась такой, как обычно, но теории стало больше", – сказал Чеснаков телеканалу "Футбол 1".

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Ворскла
до матча
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час
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48
мин
Карабах
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