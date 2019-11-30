Черговий гол екс-форварда Карпат і важка перемога "вершкових" у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 1:2

У 15-му турі Ла Ліги мадридський Реал здобув важку перемогу над Алавесом. Дивіться відео голів та огляд мачту Алавес – Реал.

Під проливним дощем команди не створили багато гольових моментів у першому таймі. Найцікавіші події матчу відбулися після перерви. Гості відкрили рахунок зусиллями свого капітана Серхіо Рамоса, який на 52-й хвилині влучно пробив головою після навісу Крооса зі штрафного.

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Алавес зумів відповісти на 64-й хвилині – екс-форвард львівських Карпат Лукас Перес реалізував пенальті після фолу Рамоса на Відалі. Цей гол став вже 8 для форварда в поточному сезоні. Але вже через 6 хвилин Карвахаль забив переможний м'яч – затяжна атака мадридців завершилася точним ударом захисника з близької відстані.

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