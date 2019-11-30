toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЧЕЛСІ - ВЕСТ ХЕМ

Черговий гол екс-форварда Карпат і важка перемога "вершкових" у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 1:2

19:04 309 Читать на русском
Черговий гол екс-форварда Карпат і важка перемога "вершкових" у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 1:2
Карвахаль забив переможний гол / Getty Images

У 15-му турі Ла Ліги мадридський Реал здобув важку перемогу над Алавесом. Дивіться відео голів та огляд мачту Алавес – Реал.

64’ Лукас Перес
 
Серхіо Рамос 52’
Даніель Карвахаль 70’
52’ Серхіо Рамос
64’ Лукас Перес
70’ Даніель Карвахаль

Під проливним дощем команди не створили багато гольових моментів у першому таймі. Найцікавіші події матчу відбулися після перерви. Гості відкрили рахунок зусиллями свого капітана Серхіо Рамоса, який на 52-й хвилині влучно пробив головою після навісу Крооса зі штрафного.

Реал готовий запропонувати двох гравців за Погба, – ЗМІ

Алавес зумів відповісти на 64-й хвилині – екс-форвард львівських Карпат Лукас Перес реалізував пенальті після фолу Рамоса на Відалі. Цей гол став вже 8 для форварда в поточному сезоні. Але вже через 6 хвилин Карвахаль забив переможний м'яч – затяжна атака мадридців завершилася точним ударом захисника з близької відстані.

Реал переміг Алавес і вийшов на першу позицію, Реал Сосьєдад розгромив Ейбар: 15-й тур Прімери, матчі суботи

blog_ava
Барселона вперше показала, що відбувалося в роздягальні після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від Ліверпуля
09:31
11580
Теги
Відеоновини Іспанія Алавес Алавес Алавес - Реал Мадрид Лукас Перес Лукас Перес Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Фіорентина
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук