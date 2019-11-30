Реал у гостях переграв Алавес та вийшов на першу сходинку: 15-й тур Прімери, матчі суботи

Алавес у рідних стінах дав бій Реалу, але не зміг вибороти бодай нічию. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 15-й тур

Алавес – Реал Мадрид – 1:2

Голи: Перес, 64 (пен) – Рамос, 52, Карвахаль, 70

Реал Сосьєдад – Ейбар – початок матчу о 17:00

Мальорка – Бетіс – початок матчу о 19:30

Валенсія – Вільяреал – початок матчу о 22:00

У першому суботньому матчі 15-го туру Ла Ліги підопічні Зідана завітали у гості до Алавеса. У першому таймі господарі витримали натиск суперника. Передачі у штрафний від Крооса, Марсело та Модріча не доходили до партнерів через злагоджені дії басків в обороні, а з ударами у площину не мав проблем Пачеко. Втім, по перерві "вершкові" досить швидко відкрили рахунок – Кроос сильно навісив зі штрафного, а Рамос ледь помітним дотиком відправив м'яч у сітку. Здавалось, мадридцям після цього стане легше у намаганнях розкрити оборону суперника, однак Алавес зумів повернутись завдяки пенальті, який успішно реалізував Перес – 1:1. На 70-й хвилині Мадрид знову повів у рахунку – Карвахаль вдало зіграв на добиванні й заштовхав "круглого" у ворота після сейву голкіпера. Цього виявилось достатньо для гостьової перемоги – 1:2 у підсумку. Реал виходить на перше місце та очікує втрати очок конкурентів завтра – Атлетіко прийматиме Барселону.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду