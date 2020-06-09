Чемпіонат Іспанії повертається

Чемпіонат Іспанії поновлюється другим серед топ-ліг. Попри більш важку, ніж у Німеччині, епідеміологічну ситуацію, піренейці відчувають можливість продовжити сезон. Звичайно, максимально високий фінансовий стимул – без грошей за телеправа на багатьох очікувало банкрутство.

Прімера цього сезону дуже цікава. Боротьба відбувається всюди – за чемпіонство, за зони ЛЧ та ЛЄ і за виживання. Якщо розібратися, то ні за що не борються лише команди з восьмого по одинадцяте місця. Усім інших загрожує або єврозона, або виліт. Тож чудово, що все вирішиться на футбольних полях, а не в кабінетах. Керівництво Ла Ліги збирається проводити матчі кожного дня, тож на нас очікують інтригуючі протистояння. Даємо поради від експертів Parimatch, в яких матчах варто підкріпити інтерес ставкою.

Севілья – Бетіс

Ставка: перемога Севільї в один гол

Коефіцієнт 3,7

Як і в Німеччині з Україною, іспанський чемпіонат рестартує із топ-матчу. На прикладі бундесліги ми бачимо, що відсутність вболівальників знищила в принципі фактор домашнього матчу. Але пропонуємо не поспішати екстраполювати цей висновок на Прімеру – потрібно придивитися.

Севілья цього сезону (як і останніми роками загалом) вирішує амбітніші завдання, аніж сусіди. Підопічні Хулена Лопетегі поки треті, але позаду монструозний Атлетіко та зголоднілі до ЛЧ Сосьєдад і Хетафе. Тобто включатися "білим андалусійцям" потрібно одразу. Буде бій, в якому важко передбачити кількість голів, але лідером e цьому протистоянні є Севілья.

Атлетік – Атлетіко

Ставка: нічия

Коефіцієнт 3,10

Матч з претензією на топовість у Більбао – третя і четверта команди Прімери за кількістю чемпіонських титулів. Головним претендентом на перемогу небезпідставно вважається Атлетіко, який прагне повернутися у топ-4. Серед кадрових проблем – лише травма Феліша.

Але й суперник дуже непростий. Атлетік у Ла Лізі сезон проводить посередньо, але вдома грає потужно – приміром, двічі переміг Барселону. Домашні 24 очки у 13-ти матчах натякають, що легко Атлетіко не буде. Також команда дісталася фіналу Кубка Іспанії.

Зверніть увагу, що ці команди цього сезону полюбляють грати внічию: 12 разів миром розійшовся Атлетіко (лідер Прімери), 10 нічиїх в Атлетіка. Є підстави очікувати нічию і цього разу.

Мальорка – Барселона

Ставка: Тайм/матч – нічия/перемога Барселони

Коефіцієнт 4,2

Барселона – якраз та команда, на прикладі якої буде цікаво відстежити вплив гостьових і домашніх трибун. На виїзді Барса грає погано – лише 18 очок у 13 матчах. Зате вдома майже безпомилкова – виграла все, крім Ель Класіко.

Пауза для каталонців була доречною. По-перше, встиг відновитися Луїс Суарес. По-друге, команда отримала більше часу для знайомства з вимогами нового тренера.

Мальорка веде боротьбу за виживання, а тому буде заряджена на результат. Але клас команд все-таки дуже різниться. Можна очікувати, що у першому таймі на свіжих ногах Мальорка ще встоїть, але після перерви Барселона має дотиснути. Підкріплення цьому прогнозу можна знайти у статистиці: Мальорка першого тайму має різницю м’ячів 14-17, Мальорка другого тайму 14-27.

Реал Мадрид – Ейбар

Ставка: Реал переможе 2:0

Коефіцієнт 7,2

На словах Реал сповнений бажання відновити сезон і вирвати чемпіонський титул у Барселони. Настав час доводити.

Перший іспит – і не іспит зовсім. Ейбар хитає весь сезон. Вперше за п’ятирічку Менділібара баскський клуб реально претендує на виліт. Особливо кепсько команда почувається на виїзді – 8 очок і мізерні 8 голів у 13 поєдинках.

Реал Зідана – це у першу чергу прагматизм. Відколи Мадрид залишив Роналду, очікувати від клубу гольової феєрії можна лише по великих святах. Все ще у пошуках себе Вінісіус, Азар щойно відновився. Звичайно, Реал має перемагати, але скромно і переважно за рахунок надійної оборони.

Кілька коротких передбачень на інші матчі: