Чемпионат Испании возвращается

Чемпионат Испании возобновляется вторым среди топ-лиг. Несмотря на более тяжелую, чем в Германии, эпидемиологическую ситуацию, пиренейцы чувствуют возможность продлить сезон. Конечно, максимально высокий финансовый стимул — без денег за телеправа многих ожидало банкротство.

Примера в этом сезоне очень интересна. Борьба идет повсюду — за чемпионство, за зоны ЛЧ и ЛЕ и за выживание. Если разобраться, то ни за что не борются только команды с восьмого по одиннадцатое место. Всем остальным грозит или еврозона, или вылет. Поэтому замечательно, что все решится на футбольных полях, а не в кабинетах. Руководство Ла Лиги собирается проводить матчи каждый день, так что нас ожидают интригующие противостояния. Даем советы от экспертов Parimatch, в каких матчах стоит подкрепить интерес ставкой.

Севилья — Бетис

Ставка: победа Севильи в один гол

Коэффициент 3,7

Как и в Германии с Украиной, испанский чемпионат перезапускается с топ-матча. На примере Бундеслиги мы видим, что отсутствие болельщиков уничтожило в принципе фактор домашнего матча. Но предлагаем не спешить экстраполировать этот вывод на Примеру — нужно присмотреться.

Севилья в этом сезоне (как и в последние годы в целом) решает более амбициозные задачи, чем соседи. Подопечные Лопетеги пока третьи, но позади монструозный Атлетико и голодные до ЛЧ Сосьедад и Хетафе. То есть включаться "белым андалусийцам" нужно сразу. Будет бой, в котором трудно предсказать количество голов, но лидером в этом противостоянии является Севилья.

Атлетик — Атлетико

Ставка: ничья

Коэффициент 3,10

Матч с претензией на топовость в Бильбао — третья и четвертая команды Примеры по количеству чемпионских титулов. Главным претендентом на победу не без основания считается Атлетико, который стремится вернуться в топ-4. Среди кадровых проблем — только травма Фелиша.

Но и соперник очень непростой. Атлетик в Ла Лиге сезон проводит посредственно, но дома играет мощно — например, дважды победил Барселону. Домашние 24 очка в 13-ти матчах намекают, что легко Атлетико не будет. Также команда дошла до финала Кубка Испании.

Обратите внимание, что данные команды в этом сезоне любят играть вничью: 12 раз миром разошелся Атлетико (лидер Примеры), 10 ничьих у Атлетика. Есть основания ожидать ничью и сейчас.

Мальорка — Барселона

Ставка Тайм/матч — ничья/победа Барселоны

Коэффициент 4,2

Барселона — как раз та команда, на примере которой будет интересно отследить влияние гостевых и домашних трибун. На выезде Барса играет плохо — лишь 18 очков в 13 матчах. Зато дома почти безошибочна — выиграла все, кроме Эль Классико.

Пауза для каталонцев была кстати. Во-первых, успел восстановиться Луис Суарес. Во-вторых, команда получила больше времени для знакомства с требованиями нового тренера.

Мальорка ведет борьбу за выживание, а потому будет заряжена на результат. Но класс команд все-таки очень отличается. Можно ожидать, что в первом тайме на свежих ногах Мальорка еще устоит, но после перерыва Барселона должна дожать. Подкрепление этому прогнозу можно найти в статистике: Мальорка первого тайма имеет разницу мячей 14-17, Мальорка второго тайма 14-27.

Реал Мадрид — Эйбар

Ставка: Реал победит 2:0

Коэффициент 7,2

На словах Реал полон желания восстановить сезон и вырвать чемпионский титул у Барселоны. Пора доказывать.

Первый экзамен — и не экзамен вовсе. Эйбар качает весь сезон. Впервые за пятилетку Мендилибара баскский клуб реально претендует на вылет. Особенно плохо команда чувствует себя на выезде — 8 очков и мизерные 8 голов в 13 поединках.

Реал Зидана — это в первую очередь прагматизм. С тех пор, как Мадрид оставил Роналду, ожидать от клуба голевой феерии можно только по большим праздникам. Все еще в поисках себя Винисиус, Азар только восстановился. Конечно, Реал должен побеждать — но скромно и преимущественно за счет надежной обороны.

Несколько коротких предсказаний на другие матчи: