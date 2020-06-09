Чемпионат Испании возвращается

Чемпионат Испании возобновляется вторым среди топ-лиг. Несмотря на более тяжелую, чем в Германии, эпидемиологическую ситуацию, пиренейцы чувствуют возможность продлить сезон. Конечно, максимально высокий финансовый стимул — без денег за телеправа многих ожидало банкротство.
Примера в этом сезоне очень интересна. Борьба идет повсюду — за чемпионство, за зоны ЛЧ и ЛЕ и за выживание. Если разобраться, то ни за что не борются только команды с восьмого по одиннадцатое место. Всем остальным грозит или еврозона, или вылет. Поэтому замечательно, что все решится на футбольных полях, а не в кабинетах. Руководство Ла Лиги собирается проводить матчи каждый день, так что нас ожидают интригующие противостояния. Даем советы от экспертов Parimatch, в каких матчах стоит подкрепить интерес ставкой.
Севилья — Бетис
Ставка: победа Севильи в один гол
Коэффициент 3,7
Как и в Германии с Украиной, испанский чемпионат перезапускается с топ-матча. На примере Бундеслиги мы видим, что отсутствие болельщиков уничтожило в принципе фактор домашнего матча. Но предлагаем не спешить экстраполировать этот вывод на Примеру — нужно присмотреться.
Севилья в этом сезоне (как и в последние годы в целом) решает более амбициозные задачи, чем соседи. Подопечные Лопетеги пока третьи, но позади монструозный Атлетико и голодные до ЛЧ Сосьедад и Хетафе. То есть включаться "белым андалусийцам" нужно сразу. Будет бой, в котором трудно предсказать количество голов, но лидером в этом противостоянии является Севилья.
Атлетик — Атлетико
Ставка: ничья
Коэффициент 3,10
Матч с претензией на топовость в Бильбао — третья и четвертая команды Примеры по количеству чемпионских титулов. Главным претендентом на победу не без основания считается Атлетико, который стремится вернуться в топ-4. Среди кадровых проблем — только травма Фелиша.
Но и соперник очень непростой. Атлетик в Ла Лиге сезон проводит посредственно, но дома играет мощно — например, дважды победил Барселону. Домашние 24 очка в 13-ти матчах намекают, что легко Атлетико не будет. Также команда дошла до финала Кубка Испании.
Обратите внимание, что данные команды в этом сезоне любят играть вничью: 12 раз миром разошелся Атлетико (лидер Примеры), 10 ничьих у Атлетика. Есть основания ожидать ничью и сейчас.
Мальорка — Барселона
Ставка Тайм/матч — ничья/победа Барселоны
Коэффициент 4,2
Барселона — как раз та команда, на примере которой будет интересно отследить влияние гостевых и домашних трибун. На выезде Барса играет плохо — лишь 18 очков в 13 матчах. Зато дома почти безошибочна — выиграла все, кроме Эль Классико.
Пауза для каталонцев была кстати. Во-первых, успел восстановиться Луис Суарес. Во-вторых, команда получила больше времени для знакомства с требованиями нового тренера.
Мальорка ведет борьбу за выживание, а потому будет заряжена на результат. Но класс команд все-таки очень отличается. Можно ожидать, что в первом тайме на свежих ногах Мальорка еще устоит, но после перерыва Барселона должна дожать. Подкрепление этому прогнозу можно найти в статистике: Мальорка первого тайма имеет разницу мячей 14-17, Мальорка второго тайма 14-27.
Реал Мадрид — Эйбар
Ставка: Реал победит 2:0
Коэффициент 7,2
На словах Реал полон желания восстановить сезон и вырвать чемпионский титул у Барселоны. Пора доказывать.
Первый экзамен — и не экзамен вовсе. Эйбар качает весь сезон. Впервые за пятилетку Мендилибара баскский клуб реально претендует на вылет. Особенно плохо команда чувствует себя на выезде — 8 очков и мизерные 8 голов в 13 поединках.
Реал Зидана — это в первую очередь прагматизм. С тех пор, как Мадрид оставил Роналду, ожидать от клуба голевой феерии можно только по большим праздникам. Все еще в поисках себя Винисиус, Азар только восстановился. Конечно, Реал должен побеждать — но скромно и преимущественно за счет надежной обороны.
Несколько коротких предсказаний на другие матчи:
- если Хетафе побеждает, то почти всегда делает это насухо. В соперниках — скромная и лишенная амбиций Гранада. Советуем рискнуть за сладкий коэффициент 10,5 — столько стоит победа Хетафе со счетом 2:0;
- Реал Сосьедад намного превосходит Осасуну — и в классе, и, главное, в уровне амбиций. Чтобы сохранить место в зоне ЛЧ, Сосьедад должен побеждать — есть предположение, что он сделает это уверенно. Победа хозяев с преимуществом-1,5 гола стоит коэффициента 2,95;
- У Валенсии и Леванте нападение в этом сезоне не феерит. Учитывая отсутствие главной звезды летучих мышей Феррана Торреса и пустоту на обычно очень горячей Месталье, ожидать россыпи голов не стоит. Классический тотал меньше 2,5 имеет коэффициент 2,23.
- Эспаньол в январе тратил больше в Примере. Если не преодолевать дома Алавес, то с мечтами о сохранении прописки можно распрощаться. Победа Эспаньола оценена в 2,15.