Челсі – Вільяреал: онлайн-трансляція Суперкубка УЄФА
Челсі в рамках поєдинку за Суперкубок Європи зустрінеться з Вільяреалом. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЄФА Челсі – Вільяреал розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Челсі – Вільяреал: анонс матчу Суперкубка УЄФА
Стартові склади
Челсі: Менді – Зума, Чалоба, Рюдігер – Хадсон-Одої, Канте, Ковачіч, Алонсо – Зієш, Хаверц – Вернер
Запасні: Кепа, Крістенсен, Жоржінью, Тьягу Сілва, Абрахам, Пулішіч, Лофтус-Чік, Маунт, Чілвелл, Джеймс, Аспілікуета, Емерсон
Вільяреал: Асенхо – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса – Трігерос, Капу, А. Морено – Піно, Ж. Морено, Діа
Запасні: Рульї, Гаспар, Морланес, Алькасер, Іборра, Еступініан, Куенка, Раба, Пенья, Манді, М. Гомес, Ніньйо
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