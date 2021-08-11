Челси – Вильярреал: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА
Челси в рамках поединка за Суперкубок Европы встретится с Вильярреалом. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЕФА Челси – Вильярреал начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Челси – Вильярреал: анонс матча Суперкубка УЕФА
Стартовые составы
Челси: Менди – Зума, Чалоба, Рюдигер – Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо – Зиеш, Хаверц – Вернер
Запасные: Кепа, Кристенсен, Жоржинью, Тьягу Силва, Абрахам, Пулишич, Лофтус-Чик, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Эмерсон
Вильярреал: Асенхо – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Тригерос, Капу, А. Морено – Пино, Ж. Морено, Диа
Запасные: Рульи, Гаспар, Морланес, Алькасер, Иборра, Эступиньян, Куэнка, Раба, Пенья, Манди, М. Гомес, Ниньо
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