Челсі віддав Гілмора новачку АПЛ
2 липня 14:12 - Читать на русском
Норвіч підсилився перед стартом нового сезону АПЛ.
Півзахисник Біллі Гілмор на правах оренди приєднався до Норвіча, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Челсі погодився відпустити 20-річного таланта на один рік. У минулому сезоні Біллі зіграв 5 матчів в АПЛ, а нещодавно провів два поєдинки за збірну Шотландії в рамках Євро-2020.
Нагадаємо, Норвіч за підсумками минулого сезону тріумфував у Чемпіоншипі та піднявся в елітний дивізіон.
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