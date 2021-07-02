Півзахисник Біллі Гілмор на правах оренди приєднався до Норвіча, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Челсі погодився відпустити 20-річного таланта на один рік. У минулому сезоні Біллі зіграв 5 матчів в АПЛ, а нещодавно провів два поєдинки за збірну Шотландії в рамках Євро-2020.

Нагадаємо, Норвіч за підсумками минулого сезону тріумфував у Чемпіоншипі та піднявся в елітний дивізіон.

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