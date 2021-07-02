Челси отдал Гилмора новичку АПЛ
14:12 - Читати українською
Норвич усилился перед стартом нового сезона АПЛ.
Полузащитник Билли Гилмор на правах аренды присоединился к Норвичу, сообщает официальный сайт клуба.
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Челси согласился отпустить 20-летнего таланта на один год. В прошлом сезоне Билли сыграл 5 матчей в АПЛ, а недавно провел два поединка за сборную Шотландии в рамках Евро-2020.
Напомним, Норвич по итогам прошлого сезона победил в Чемпионшипе и поднялся в элитный дивизион.
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