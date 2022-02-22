Навряд чи комусь в Україні зараз може бути цікавим анонс зустрічі Челсі з Ліллем на Стемфорд Брідж – хоча і раніше подібні протистояння не привертали великої уваги. Тим не менш, у важкі часи людям потрібна розрядка хоча б на годинку. Матч двох хороших команд у Лізі чемпіонів виглядає ідеальним варіантом.

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Лондонці досить впевнено пройшли групу з Ювентусом, Зенітом і Мальмьо, вигравши чотири матчі. За мінімальну поразку в Турині підопічні Томаса Тухеля розплатилися домашнім розгромом (4:0), але посісти перше місце їм не вдалося через несподівану осічку на "Газпром-Арені" (3:3). Фіаско було пов'язане із загальною кризою в грудні – за місяць Челсі розписав 5 нічиїх та зазнав однієї поразки. Стрімке падіння вилилось у фактичну втрату шансів на золото АПЛ.

В січні ситуацію вдалося переломити, однак важко сказати, наскільки Челсі оздоровився. З одного боку, команда виграла 5 матчів поспіль, взяла гору над Тоттенхемом (2:0) і стала клубним чемпіоном світу. З іншого, в цій серії лондонці тричі провели поєдинки із супераутсайдерами – Плімутом, Аль-Хілялем та Палмейрас – і двічі долю переможця визначив екстратайм. Та і звитяга над Крістал Пелас минулими вихідними була здобута завдяки єдиному голу, забитому на 89-й хвилині.

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Футбол "пенсіонерів" такий же неоднозначний. Підопічних Томаса Тухеля можна відзначити за характер і вміння дотискати суперника, однак чемпіон Європи та світу створює занадто мало моментів – за останні 6 матчів у АПЛ Челсі жодного разу не дотягнувся до показника хоча б в 1,5 очікуваних голів, а в половині випадків команда не награла навіть на 1,0. Атака "синіх" страшно шкутильгає. Той же Лукаку у поєдинку з Крістал Пелас зробив лишень 7 дотиків до м'яча за 94 хвилини.

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Словом, Челсі лихоманить, але лондонці стабільно перемагають завдяки продуманій організації. Наприклад, за кількість атак, розпочатих від власного голкіпера, вони поступаються тільки Ліверпулю та Манчестер Юнайтед. Клас також рятує чинних володарів кубку ЛЧ – і він дуже знадобиться в зустрічі проти Лілля.

Сенсаційний чемпіон Франції продовжив свою казочку взимку, хоча після перших трьох турів на груповому етапі ЛЧ в неї ніхто не вірив. "Доги" тоді набрали 2 очки й забили 1 гол, хоча в суперниках були Севілья, Вольфсбург та Зальцбург – це був відверто найслабший квартет у турнірі. Втім, у другому колі Лілль несподівано переміг усіх, вигравши групу. Круто!

От тільки на внутрішній арені все не так весело. Ніхто не тішив себе ілюзіями – вболівальники розуміли, що тріумф у Лізі 1 став можливим тільки завдяки провалу ПСЖ, тож про друге золото годі й мріяти. Тим не менш, ніхто не міг подумати, що Лілль настільки здасть. Підопічні Жослена Гурвеннека відстали від парижан на 23 очки й нещодавно зазнали від них жорсткого розгрому (1:5), скотившись на 11 місце в турнірній таблиці. Початок року взагалі виявився важким для "догів" – вони виграли всього 2 матчі із 7 й вилетіли з Кубка.

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Здавалося б, такого суперника Челсі має проходити із заплющеними очима, але не все так просто. По-перше, низька позиція Лілля не дуже співвідносить з реальним рівнем футболу – команда заслужила на більше. За xG вона награла на 6-ту сходинку в Лізі 1, за очікуваними очками "доги" йдуть другими, а за якістю оборони підопічні Жослена Гурвеннека поступаються тільки ПСЖ – різниця становить 0,29 очікуваних пропущених). Проблема чемпіона полягає в класі – Париж перемагає там, де мав би програти, а у Лілля недобір у майже 7 очікуваних голів та 9 очок при переборі за пропущеними практично в 10 м'ячів.

Вочевидь, взнаки дається продаж голкіпера Меньяна та опорника Сумаре. Тим не менш, у поточному сезоні Лілль розписав нічию з Ліоном, набрав 4 залікових бали у матчах з Марселем, переміг потужний Страсбург і здолав ПСЖ в Суперкубку. Словом, недооцінка "догів" може дорого коштувати Челсі.

Кадрова ситуація

Томас Тухель не може бути задоволений ситуацією зі складом. Чілвелл вилетів до кінця сезону, а Джеймс не встиг відновитись від травми підколінного сухожилля. Крім того, є питання щодо готовності Маунта, у якого була травма гомілкостопу.

Під дуже великим сумнівом участь Аспілікуети та Хадсона-Одоя – обидва наприкінці тренування відчули сильний біль (Сесар в паху, Каллум ушкодив ахіл). Якщо Аспі не вийде, то цілком можливе продовження гри у схемі 4-3-3, як у поєдинку з Крістал Пелас.

У Лілля особливих проблем з кадрами немає. Проблеми є тільки у нападника Анхеля Гомеша, однак вони мають м'язовий характер. Та і він все одно навряд чи потрапив би в основу.

Орієнтовні склади на матч Челсі – Лілль

Челсі: Менді – Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер, Алонсо – ﻿Жоржінью, Канте, Пулішіч – Зієш, Вернер, Хаверц

Лілль: Жардім – Челік, Фонте, Ботман, Гудмундссон – Веа, Андре, Шека, Бамба – Їлмаз, Девід

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Фаворит пари очевидний. Аналітичний портал FiveThirtyEight дає Челсі 90-відсоткову вірогідність проходу в чвертьфінал, а різниця в класі помітна у результатах. Лондонцям важко, вони створюють дуже мало моментів, але вони виграють – Лілль же має величезний перебір за пропущеними голами й недобір за забитими. І дуже рідко перемагає.

Челсі повинен переграти Лілль, однак навряд чи вдасться влаштувати якийсь розгром. Цілком вірогідною здається мінімальна звитяга. "Пенсіонери" зараз не у тій формі, щоб легко бити такі колективи – втім, вони явно сильніші за "догів".