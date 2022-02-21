"Є вже ціла історія про те, що в нападників у Челсі виникають проблеми. Це справді не найпростіше місце у світі для форвардів. На мою думку, Челсі – команда з надійною обороною, фізично сильна, зі своїм підходом до офіційних матчів.

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Ми вимагаємо від форвардів багато уваги приділяти обороні. Хочемо бути фізично потужним, працьовитим колективом, у якому є місце не лише техніці. Таким є наш вид спорту. Ми продовжимо грати командно, з вірою у себе. Це наше бачення футболу.

Усі ми знаємо, що французький футбол дуже силовий. Тамтешні футболісти дуже сильні фізично, сміливо йдуть в обіграш віч-на-віч, дисципліновано діють з м'ячем. Лілль підходить до цієї гри у статусі андердога. Для нас ситуація стандартна: ми з повагою ставимося до гри, поважаємо суперника та готуємось до поєдинку у звичайному режимі", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

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Зауважимо, перше протистояння Челсі та чинних чемпіонів Франції відбудеться вже завтра, 22 лютого, о 22:00. Матч-відповідь запланований на 16 березня.

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