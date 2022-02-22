Вряд ли кому-то в Украине сейчас может быть интересен анонс встречи Челси с Лиллем на Стемфорд Бридж – хотя и раньше подобные противостояния не привлекали большого внимания. Тем не менее, в трудные времена людям необходимо отвлекаться хоть на какое-то время. Матч двух хороших команд в Лиге чемпионов смотрится идеальным вариантом.

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Лондонцы достаточно уверенно прошли группу с Ювентусом, Зенитом и Мальме, выиграв четыре матча. За минимальное поражение в Турине подопечные Томаса Тухеля расплатились домашним разгромом соперника (4:0), но занять первое место им не удалось из-за неожиданной осечки на "Газпром-Арене" (3:3). Фиаско было связано с общим кризисом в декабре – за месяц Челси расписал 5 ничьих и потерпел одно поражение. Стремительное падение вылилось в фактическую утрату шансов на золото АПЛ.

В январе ситуацию удалось переломить, однако сложно сказать, насколько Челси оздоровился. С одной стороны, команда выиграла 5 матчей подряд, взяла верх над Тоттенхэмом (2:0) и стала клубным чемпионом мира. С другой, в этой серии лондонцы трижды провели поединки с супераутсайдерами – Плимутом, Аль-Хилялем и Палмейрас – и дважды судьбу победителя определял экстратайм. Да и победа над Кристал Пэлас в минувшие выходные была добыта благодаря единственному голу, забитому на 89-й минуте.

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Футбол "пенсионеров" так же неоднозначен. Подопечных Томаса Тухеля можно похвалить за характер и умение дожимать соперника, однако чемпион Европы и мира создает слишком мало моментов – за последние 6 матчей в АПЛ Челси ни разу не дотянулся до показателя хотя бы в 1,5 ожидаемых голов, а в половине случаев команда не наиграла даже на 1,0. Атака "синих" страшно хромает. Тот же Лукаку в поединке с Кристал Пэлас сделал всего 7 касаний по мячу за 94 минуты.

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Словом, Челси лихорадит, но лондонцы стабильно побеждают благодаря продуманной организации. Например, по количеству атак, начатых от собственного голкипера, они уступают только Ливерпулю и Манчестер Юнайтед. Класс также спасает действующих обладателей кубка ЛЧ – и он им очень пригодится во встрече против Лилля.

Сенсационный чемпион Франции продолжил свою сказку зимой, хотя после первых трех туров на групповом этапе ЛЧ в нее никто не верил. "Доги" набрали 2 очка и забили 1 гол, хотя в соперниках были Севилья, Вольфсбург и Зальцбург – это был откровенно самый слабый квартет на турнире. Впрочем, во втором круге Лилль неожиданно победил всех, выиграв группу. Круто!

Вот только на внутренней арене все не так весело. Никто не тешил себя иллюзиями – болельщики понимали, что триумф в Лиге 1 стал возможным только благодаря провалу ПСЖ, так что о втором золоте и мечтать нечего. Тем не менее, никто не мог подумать, что Лилль настолько сдаст. Подопечные Жослена Гурвеннека отстали от парижан на 23 очка и недавно подверглись жесткому разгрому (1:5), скатившись на 11 место в турнирной таблице. Начало года вообще оказалось трудным для "догов" – они выиграли всего 2 матча из 7 и вылетели из Кубка.

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Казалось бы, такого соперника Челси должно проходить с закрытыми глазами, но не все так просто. Во-первых, низкая позиция Лилля не очень соотносится с реальным уровнем футбола – команда заслужила больше. По xG она наиграла на 6-ю строчку в Лиге 1, по ожидаемым очкам "доги" идут вторыми, а по качеству обороны подопечные Жослена Гурвеннека уступают только ПСЖ – разница составляет 0,29 ожидаемых пропущенных). Проблема чемпиона заключается в классе – Париж побеждает там, где должен проиграть, а у Лилля недобор в почти 7 ожидаемых голов и 9 очков при переборе по пропущенным практически в 10 мячей.

Очевидно, сказывается продажа голкипера Меньяна и опорника Сумаре. Тем не менее, в текущем сезоне Лилль расписал ничью с Лионом, набрал 4 зачетных балла в матчах с Марселем, победил мощный Страсбург и одолел ПСЖ в Суперкубке. Словом, недооценка "догов" может дорого стоить Челси.

Кадровая ситуация

Томас Тухель не может быть доволен ситуацией с составом. Чилвелл вылетел до конца сезона, а Джеймс не успел восстановиться от травмы подколенного сухожилия. Кроме того, есть вопросы о готовности Маунта, у которого была травма голеностопа.

Под очень большим сомнением участие Аспиликуэты и Хадсона-Одоя – оба в конце тренировки почувствовали сильную боль (Сесар в паху, Каллум повредил ахилл). Если Аспи не выйдет, то возможно продолжение игры в схеме 4-3-3, как в поединке с Кристал Пэлас.

У Лилля особых проблем с кадрами нет. Проблемы есть только у нападающего Анхеля Гомеша, однако они носят мышечный характер. Да и он все равно вряд ли бы попал в основу.

Ориентировочные составы на матч Челси – Лилль

Челси: Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Алонсо – Жоржинью, Канте, Пулишич – Зиеш, Вернер, Хаверц

Лилль: Жардим – Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон – Веа, Андре, Шека, Бамба – Йылмаз, Дэвид

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Фаворит пары очевиден. Аналитический портал FiveThirtyEight дает Челси 90-процентную вероятность прохода в четвертьфинал, а разница в классе заметна по результатам. Лондонцам тяжело, они создают очень мало моментов, но они выигрывают – Лилль же имеет огромный перебор по пропущенным голам и недобор по забитым. И очень редко побеждает.

Челси должен переиграть Лилль, однако вряд ли удастся ли устроить какой-нибудь разгром. Вполне вероятной кажется минимальная победа. "Пенсионеры" сейчас не в той форме, чтобы легко бить такие коллективы – впрочем, они явно сильнее "догов".