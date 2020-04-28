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Чехия готова к возобновлению чемпионата - обнародована официальная дата

10:33 71 Читати українською
Чехия готова к возобновлению чемпионата - обнародована официальная дата
Чешские команды могут вновь выйти на поле / Ma7

Чехия вслед за Польшей планирует возобновить внутренние футбольные соревнования.

Комитет Чешской футбольной ассоциации утвердил продление сезона с 25 мая, информирует официальный сайт Фортуналиги.

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Местное правительство планирует ослабить меры безопасности, которые были введены в условиях эпидемии коронавируса. Комитет лиги проведет дополнительное заседание 12 мая для согласования дальнейших планов и обновленного календаря. Во время обсуждения будут учтены рекомендации правительства и Министерства здравоохранения страны.

Напомним, ранее планом возобновления сезона в конце мая поделился и чемпионат Польши.

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